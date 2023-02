Turno numero 23 nel torneo di A2. Il Cln Cus Molise riceve al Palaunimol gli Hornets Roma, una sfida dal sapore play off, o meglio A2 elitè. Eh già perché l’obiettivo della maggior parte delle società è quello di piazzarsi dal secondo al sesto posto per staccare il pass diretto al nuovo campionato. Nella prossima stagione ci sarà la scissione della serie A2, nell’ambito della riforma introdotta dalla Divisione calcio a 5. Cussini a quota 25, un punto in meno rispetto agli avversari e 4 lunghezze di ritardo dal sesto posto. Nei numeri riusciamo a capire l’importanza della sfida. La squadra di Sanginario vuole giocarsi tutte le carte a disposizione per arrivare all’obiettivo, il Palaunimol deve tornare ad essere il punto di forza dei rossoblu sino al termine della stagione, a partire dalla sfida in programma domani. Gli Hornets Roma hanno superato una crisi di risultati (un solo punto conquistato in cinque gare) grazie al successo contro la Lazio, sette giorni fa, che ha restituito entusiasmo e vigore alla squadra. Lecito attendersi una sfida a viso aperto, entrambe cercano i tre punti per rilanciare le ambizioni di alta classifica. Barrichello, leader morale e tecnico del Cus, è pronto a condurre i suoi compagni al successo e, magari, rimpinguare il bottino di reti in classifica marcatori, sono 25 le realizzazioni del classe 95 mai così prolifico a questo punto della stagione.

Nel campionato regionale di C1 è in programma la quinta giornata di ritorno. Nel girone A lo Sporting Campobasso torna a giocare tra le mura amiche, avversario di turno il Miranda. Occasione per vendicare il pareggio dell’andata, unico mezzo passo falso dei rossoblu in campionato. I rossoblu comandano il raggruppamento con un vantaggio di sei punti sul Bojano e otto proprio sugli avversari di domani. Impegno casalingo contro il Monacilioni per la Polisportiva Bojano che torna in campo dopo il turno di sosta. In cerca di conferme la Chaminade ospite del Venafro, i rossoblu hanno risalito la corrente grazie a quattro vittorie consecutive e hanno tutte le intenzioni di difendere il quarto posto in ottica play off. Netto il progresso del giovane collettivo diretto da mister Pasqualone, oggi la Chaminade è tutt’altra squadra rispetto a quella vista ad inizio stagione.