Sono esasperati i cittadini di alcune zone di Campobasso prese di mira dai ladri. A Vazzieri negli ultimi giorni si è registrata una escalation di colpi. Una delle vittime, Gino Forte, ha raccontato l’accaduto a Temolise: uscito di casa di pomeriggio, al rientro ha scoperto che i malviventi, approfittando di una impalcatura montata sulle pareti del palazzo, erano entrati nell’appartamento e gli avevano svuotato la cassaforte. Per il bottino del colpo è stato quantificato un valore di circa 100mila euro ma per le vittime molto spesso il danno più che economico è quello legato agli affetti e ai ricordi, come in questo caso. A quanto pare dunque i malviventi nell’ultimo periodo hanno trovato una via più facile per i loro colpi approfittando dei numerosi ponteggi davanti alle abitazioni montati per i cantieri del superbonus edilizio.