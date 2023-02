Albo comunale dei volontari civici, il Comune di Trivento apre le iscrizioni. L’amministrazione comunale di Trivento apre le iscrizioni all’Albo comunale dei volontari civici. Secondo il regolamento comunale, il volontariato individuale viene definito come quell’insieme di attività prestata da singoli cittadini, in modo transitorio o definitivo, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi già svolti dall’Amministrazione. I volontari pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell’Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l’originalità del loro apporto forme di intervento innovative. Le finalità possono essere di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell’area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate. Finalità di carattere civile, rientranti nell’area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della natura. Finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all’area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Distribuzione avvisi e volantinaggio alla popolazione per conto dell’amministrazione comunale. Rientrano infine in questo ambito anche servizi di supporto agli uffici comunali purché compatibili. Per il modulo di domanda si può consultare il sito dell’Ente: www.comune.trivento.cb.it