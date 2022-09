L’Universita’ del Molise con Decreto del Rettore, Luca Brunese, ha prorogato al 3 ottobre e senza alcuna indennita’ di mora la scadenza per le immatricolazioni e iscrizioni all’anno accademico 2022-2023. “La decisione assunta – si legge in una nota dell’Ateneo – si spiega in considerazione della mobilita’ legata alle prossime elezioni politiche e, soprattutto dal fatto che il calendario delle prove di ammissione ai diversi Corsi di studio ad accesso programmato, con le relative definizioni e pubblicazione delle graduatorie locali e nazionali, e’ ancora in pieno svolgimento. Si e’ scelto, dunque, di dare ancora qualche settimana di tempo per perfezionare l’immatricolazione o l’iscrizione, senza alcuna mora, al nuovo anno accademico”.