Cinque giorni di eventi, da oggi – giovedì 8 settembre – a lunedì prossimo, con un momento clou che è la tradizionale sfilata dei carri, domenica pomeriggio. A Riccia torna la Festa dell’Uva, edizione numero 90 e soprattutto edizione della ripartenza dopo due anni di stop a causa della pandemia. Il programma è stato presentato questa mattina alla Spazio Sfuso di Campobasso da rappresentanti del comitato festa e dell’amministrazione comunale. Tra gli eventi incontri, dibattiti, degustazioni di vini, la vetrina dei borghi e poi i concerti: domani sera blues e non solo con i So Good, sabato omaggio a Renato Carosone con I Carosoni e domenica Romarabet insieme a Giuseppe Spedino Moffa. La sfilata partirà come sempre nel primo pomeriggio e proseguirà fino a sera. I 15 carri saranno preceduti da gruppi folk, sbandieratori e artisti di strada. Così come nel 2019 anche quest’anno è stato previsto un contributo volontario di 3 euro per chi arriverà per assistere alla sfilata. “Un contributo – hanno spiegato gli organizzatori – per sostenere i costi di realizzazione della festa”.