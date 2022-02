Il Molise resta in zona gialla per ulteriori quindici giorni. Lo ha deciso, con propria ordinanza il ministro della Salute, Roberto Speranza, in base all’esito del monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia. Nonostante i parametri siano in lento miglioramento, il ministero ha deciso l’applicazione delle misure relative alla zona gialla. Lo ha comunicato il presidente della Regione Toma che ha dato l’assenso allo schema di ordinanza del ministro.