Grande spettacolo e forti emozioni nella terza edizione del Memorial Gianmarco Di Vico, torneo di calcio a 5 organizzato come sempre dalla Pro Loco di Molise in collaborazione con la famiglia dello sfortunato ragazzo e con il comune. In questo 2021 la manifestazione è cresciuta ed ha avuto connotazioni diverse con lo svolgimento delle gare diviso in due giorni.

Nella serata di venerdì 13 agosto, dopo la messa e la benedizione sul campo di padre Angelo la manifestazione ha preso il via con le partite dirette da Salvatore Murolo. Nel girone A sono state inserite Stellantis (vincitrice della passata edizione), Motor City e Club 165, nel B Chiosco La Fontana, Duronia 2, Forst vuoto a perdere. Nel gruppo A Club 165 ha fatto il vuoto con due successi rispettivamente al cospetto di Stellantis (3-1) e Motor City (6-0). Alle spalle di Cirelli e compagni ha chiuso Stellantis che ha collezionato un punto (2-2) contro Motor City. Nel girone B sono stati sei i punti messi insieme da Chiosco La Fontana che ha battuto con lo stesso punteggio (3-1) Surprise e Forst vuoto a perdere. Proprio questi’ultima è approdata in semifinale da seconda classificata alle spalle dei ragazzi guidati in panchina da Maurizio Mitro.

Sabato 14 si è entrati nel vivo della competizione (gare dirette da Salvatore Griguolo) con le due semifinali che hanno visto di fronte Stellantis-Chiosco La Fontana e a seguire Club 165-Forst vuoto a perdere. Nella prima sfida la vincitrice della passata edizione è stata sconfitta 5-4 al termine di una partita combattuta ed equilibrata mentre Club 165 non ha avuto nessun problema a superare Forst vuoto a perdere 9-0. A seguire si è giocata la finale per il terzo e quarto posto che ha visto Stellantis imporsi 5-2 su Forst vuoto a perdere. Alle 22 poi, sono scese in campo le due finaliste. Club 165 e Chiosco La Fontana hanno dato vita ad una grandissima partita, agonisticamente e tecnicamente valida. L’equilibrio l’ha fatta da padrone con i due portieri protagonisti. La sfida sembrava essere destinata ai supplementari ma nel finale è venuta fuori l’esperienza e la qualità di Club 165 (nelle cui file hanno giocato anche Lombardi, Ciampitti, Corradino, Cirelli, Ianiro) che ha archiviato la pratica con le reti di Cirelli, Lombardi e Ciampitti conquistando così il terzo Memorial Gianmarco Di Vico. Al termine della manifestazione il momento più toccante, quello delle premiazioni con la famiglia di Gianmarco (mamma Lina, papà Francesco e il fratello Davide) visibilmente emozionati ma sempre in prima linea per questa bellissima manifestazione destinata a crescere ulteriormente nel corso degli anni in ricordo di quello che è stato un amico di tutti.

RISULTATI FASE A GIRONI

Club165-Stellantis 3-1

Club165-Motor City 6-0

Surprise-Forst vuoto a perdere 0-1

Surprise-Chiosco La Fontana 1-3

Forst vuoto a perdere -Chiosco La Fontana 1-3

Stellantis-Motor City 2-2

RISULTATI SEMIFINALI

Stellantis-Chiosco La Fontana 4-5

Club 165-Forst vuoto a perdere 9-0

FINALE 3° e 4° POSTO

Stellantis-Forst vuoto a perdere 5-2

FINALE 1° e 2° POSTO

Club 165-Chiosco La Fontana 3-0

Fonte: Ufficio stampa