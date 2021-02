Futsal Serie B, la Chaminade cede alla prima della classe Aquile Molfetta

Sabato di recupero per la Chaminade Campobasso ospite delle Aquile Molfetta. La formazione pugliese, in corsa per il salto di categoria, ha ospitato e superato i molisani 8-3. I padroni di casa hanno fatto valere il fattore campo, la prima frazione di gioco si è chiusa sul 5-2. Rinvio del portiere Lopopolo per la testa di Murolo per l’1-0. La prima della classe spinge la Chaminade nella propria metà campo e con due conclusioni defilate sempre del numero 7 il parziale è sul 3-0. La gara è iniziata con dieci minuti di ritardo, il mal tempo ha rallentato il viaggio verso la Puglia della Chaminade e il conseguente slittamento del fischio d’inizio di dieci minuti. Resciniti e compagni non hanno potuto completare il riscaldamento. La gara si è messa ulteriormente in salita con la doppietta di Dibenedetto. Nel primo tempo, però, la Chaminade ha capitalizzato al meglio le occasioni da goal costruite: in ripartenza Ciampitti ha sorprende Lopopolo; sul finire di frazione punizione centrale dal limite dell’area sempre di Ciampitti per il 5-2. Buono l’approccio alla ripresa dei molisani. Su una rimessa laterale sfera a Salvatore che si accentra e firma il cartellino, prima rete in Serie B per il classe 2001. Ma, sul capovolgimento di fronte imbucato di Murolo per Dell’Olio, parziale di nuovo sul +3. A tre minuti dalla sirena per i rossoblù spazio a Sanneh Yusupha, portiere classe 1998 originario del Gambia. Le Aquile Molfetta sul finire di gara hanno ampliato il risultato con altre due reti di Murolo per il definitivo 8-3. Tra sette giorni le due squadre si ritroveranno per la gara valida per il girone di ritorno alla Palestra Sturzo.

A margine dell’incontro il commento di mister Marsella: “Dopo l’iniziale 5-0 abbiamo reagito bene mantenendo il campo in modo ordinato. – prosegue il tecnico – La squadra e giovane e ancora inesperta per la categoria, ma in ogni gara ho visto sempre una reazione. Possiamo fare di più e dobbiamo dare di più, da lunedì torneremo ad allenarci sempre con tante motivazioni” .

AQUILE MOLFETTA -CHAMINADE (5-2) 8-3

AQUILE MOLFETTA: Lopopolo, Minervini, Dell’Olio, Pedone, Murolo, Ortis De Galisteo, Reyno, Di Benedetto, Caro, Andriani, Marasà, Barrbolla. Allenatore:Rutigliani

CHAMINADE: Di Camillo Federuco , Pietra, Ianiro, Salvatore, Di Nunzio D, Di Camillo Florindo, Fieramosca, De Nisco, Ciampitti, Ruscica, Sanneh. Allenatore: Cavaliere

Arbiti: Tommaso Vallecaro di Salerno e Antonio Dan Campanella di Venosa, cronometrista Saverio Carone di Bari.

Reti: poker Murolo (AM), doppietta Dibenedetto (AM), doppietta Ciampitti (CCB), Dell’Olio (AM), Salvatore (CCB)