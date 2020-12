44 second read

Campobasso – Impianto di riscaldamento rotto, utenti e personale del poliambulatorio Asrem di via Gramsci al freddo

L’impianto di riscaldamento del Poliambulatorio Asrem di via Gramsci a Campobasso è rotto da circa una settimana. A denunciarlo alcuni utenti costretti ad attendere all’interno della struttura al gelo. Una situazione ancora più pesante per il personale che opera all’interno dei locali, costretto a far ricorso all’uso delle stufette elettriche. Il guasto dovrebbe essere riparato presto dall’azienda che si occupa della manutenzione.