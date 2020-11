Alberghiero di Termoli, anche i docenti al lavoro da casa

Da oggi lunedì 9 a venerdì 13 novembre 2020 i docenti dell’Istituto Alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli lavoreranno da casa e non dalla sede scolastica.

Il provvedimento disposto dal Dirigente Scolastico, Maria Chimisso, si è reso necessario in via precauzionale dopo essere venuti a conoscenza del verificarsi di alcuni casi di esito positivo al test antigenico rapido SarsCov2 tra il personale docente.

Si ribadisce che la misura è stata adottata esclusivamente a scopo precauzionale evidenziando, al contempo, “che l’Istituto abbia osservato ed osservi sin dall’inizio della pandemia e con estremo rigore, andando anche oltre le prescrizioni imposte dalla normativa emergenziale, le più severe norme precauzionali, e ciò ha prodotto come effetto evidente che a tutt’oggi nessun contagio si è verificato all’interno delle aule scolastiche”.

In base al provvedimento oltre ai docenti interessati anche gli studenti con disabilità e altri Bisogni Educativi Speciali seguiranno le lezioni dal proprio domicilio e non in presenza.

La situazione è costantemente monitorata in attesa di nuovi aggiornamenti da parte degli organi competenti.