87enne va a cercare funghi nel bosco e viene dato per scomparso, rintracciato dopo poche ore

Un arzillo pensionato, di 87 anni di Pescolanciano, stamani con la propria auto ha raggiunto Carovilli alla ricerca di funghi; non vedendolo rincasare i familiari hanno chiesto aiuto ai Vigili del fuoco e nel primo pomeriggio di

oggi, in applicazione del piano provinciale per le persone scomparse della Prefettura di Isernia, a cercare il pensionato c’erano due squadre dei Vigili del Fuoco (Isernia e Agnone), personale delle Stazioni dei Carabinieri e della Compagnia di Agnone, Carabinieri Forestali delle

stazioni limitrofe, Volontari del Soccorso Alpino, cittadini di Carovilli e Pescolanciano e anche un elicottero dei Vigili del Fuoco del Nucleo di Pescara, che nonostante le ore prossime all’imbrunire ha effettuato il volo di soccorso.

Fortunatamente, forse anche incuriosito da tutto il caos che c’era intorno a lui, il pensionato è uscito dal bosco e con stupore ha capito che tutti stavano cercando proprio lui. Era apparentemente disorientato ma in buone condizioni di salute. Intorno alle 17 è stato affidato alle cure dei suoi familiari.