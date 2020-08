Dopo i giorni di Ferragosto, riparte lunedì 17 la serie di eventi proposti per Agosto in città, il calendario di appuntamenti stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso per questo mese di agosto.

Mentre nella mattina di lunedì, alle ore 10.30, presso la Saletta civica al piano terra di Palazzo San Giorgio a Campobasso, si terrà la conferenza stampa di presentazione del “Campobasso Summer Festival” organizzato dal Comune di Campobasso, con la presenza dell’assessore alla Cultura, Paola Felice, e del presidente della Commissione Cultura, Nicola Giannantonio, in serata, alle ore 21.00, in Piazza della Vittoria, prenderà il via la rassegna Cinema al Corso, ideata e curata dall’Associazione culturale Kiss Me Deadly, con la proiezione del film “Il Re Leone”.

Il film, diretto dal regista Jon Favreau, uscito nel 2019, racconta la storia di Simba il futuro re, il cucciolo di Mufasa, sovrano temuto e rispettato, che non cerca la guerra e sa stare entro gli ampi confini del proprio regno. Ma qualcuno trama nell’ombra per sovvertire l’ordine costituito e le promesse future: è Scar, l’invidioso fratello minore di Mufasa, pronto

a macchiarsi del più atroce delitto e a prendere il potere con l’inganno.

Esiliato e convinto a torto di essere responsabile della fine dell’amato padre, Simba cresce lontano dalla Rupe dei Re finché il passato non torna a cercarlo e a domandargli di assumersi le sue responsabilità.

L’ingresso agli spettacoli di Cinema al Corso che si terranno, come già detto, tutti in Piazza della Vittoria a Campobasso, sarà gratuito, con però posti numerati e prenotazione obbligatoria tramite apposita pagina alla quale si viene indirizzati inquadrando il codice QR presente sulle locandine dell’evento, oppure andando direttamente all’indirizzo web: https://amtm.it/qr02.php

La prenotazione on-line dei biglietti per il primo spettacolo del 17 agosto è già disponibile, mentre quelle per gli spettacoli successivi verranno abilitate direttamente due giorni prima ciascun evento e termineranno un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

La prenotazione sarà valida fino alle ore 20,40. Trascorso tale orario senza che il titolare si presenti all’ingresso sarà annullata e il posto verrà reso nuovamente disponibile a chi ne faccia richiesta.