Terremoto nel Movimento 5Stelle, il senatore Di Marzio aderisce al Gruppo misto: additato come eretico

di ANNA MARIA DI MATTEO

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma la conferma è arrivata direttamente da palazzo Madama. Il senatore molisano Luigi Di Marzio, ha lasciato il Movimento Cinque Stelle per aderire al Gruppo Misto. E’ stato lo stesso Di Marzio ad ufficializare la sua decisione nel corso del suo intervento in aula. E non è stato certo tenero nei confronti del Movimento. Ha dichiarato di essere stato additato come eretico, traditore per aver firmato la richiesta di referendum sul taglio del numero dei parlamentari. “Tutto questo – ha denunciato – nel silenzio dei vertici del movimento disinteressati ad accogliere qualsivoglia contributo ulteriore rispetto a quello di pigiare pulsanti”, ha aggiunto il senatore che ha parlato di epurazione di fatto. Di Marzio ha premesso di aver votato quel provvedimento, pur condividendo le perplessità di studiosi e le critiche sui risparmi effettivi del taglio, da qui la decisione, successivamente, di mettere anche la firma sulla richiesta di referendum confermativo e dunque indipendentemente dall’esito della consultazione. “La convinzione – ha detto – di dover sottoporre la decisione al vaglio del popolo sovrano, essendo per formazione, purtroppo incapace, a differenza di molti, di reputarmi depositario di verità indubitabili. Sorprendentemente, questo gesto improntato al più rigoroso rispetto della democrazia, si è trasformato in motivo di stigma – ha sottolineato, riferendosi agli attacchi ricevuti sui social – Ma verso simili censure, nessuna presa di posizione ufficiale c’è stata in difesa di un essenziale principio democratico, lasciando così che venissi additato come un traditore”. Poi il riferimento alle polemiche sulla restituzione di parte degli stipendi al Movimento Di Marzio ha chiarito: “Del tutto casualmente, nelle ultime settimane, hanno visto anche me infondatamente additato e contrariamente al vero, di non aver fatto alcun versamento da oltre un anno”, ha chiuso il senatore che dunque sbatte la porta al Movimento. Un movimento dal quale continua l’emorragia. Oltre a Di Marzio è fuori anche Ciampolillo. In bilico anche Giarrusso.