Dalla scuola al mondo del lavoro, dalle aule dell’Istituto professionale per l’Industria e l’Artigianato di Montenero di Bisaccia alle officine di un’azienda specializzata nella meccanica di precisione, la Lg Sub. E’ il sogno che si trasforma in realtà per uno studente di 17 anni, Francesco Mastronardi, che ha firmato il suo primo contratto di lavoro grazie alla collaborazione tra la scuola e il mondo del lavoro, attraverso una forma di politica attiva che si chiama apprendistato di primo livello. Si tratta di un unicum per il Molise, è la prima volta che viene attivato un percorso di questo tipo, che permetterà al ragazzo di acquisire lo status di lavoratore, conservando quello di studente, come spiegato dalla dirigente scolastica Anna Ciampa.

L’idea è nata dopo uno stage fatto dal giovane in azienda attraverso l’alternanza scuola lavoro, durante la quale lo studente si è fatto apprezzare.

Un’esperienza possibile grazie al lavoro di sinergia tra i vari attori coinvolti, tra cui l’Ufficio scolastico Regionale.

Ha elogiato l’iniziativa anche l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Di Baggio