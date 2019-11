Un piano delle infrastrutture realizzabile, indirizzare gli investimenti di area complessa e zone economiche speciali, i cosiddetti Zes e i contratti di sviluppo in una direzione programmatica precisa e condivisa.

Sono le linee guida suggerite dalla Cgil all’indomani dei dati pubblicati dal rapporto Svimez, presentato qualche giorno fa a Roma alla Camera dei Deputati.

Dati che, come detto nei giorni scorsi, indicano un Molise in via d’estinzione a causa del progressivo spopolamento.

Un tema – ha suggerito il segretario regionale della Cgil Paolo De Socio – che andrebbe approfondito soprattutto a livello locale per correre ai ripari nel minor tempo possibile.

Realizzare le infrastrutture che tengono la regione separata dalle grandi vie di comunicazione, è la tesi, avrebbe anche l’effetto di rilanciare il settore delle costruzioni che per il Molise vale una buona fetta dell’economia. Così come rendere attrattivi i tanti piccoli borghi, attraverso un piano antisismico straordinario di edilizia pubblica e privata, per richiamare a un turismo cosiddetto di ritorno.

Alcuni indicatori del rapporto Svimez potrebbero apparire rassicuranti, secondo la Cgil, come quello della crescita di un punto del prodotto interno lordo. Dati che però, diventano sconfortanti, come il crollo di lavoro in agricoltura, e ancora di più con quelli del Pil di qualche anno fa, distanti fino a cinque punti percentuali. Il sindacato – ha concluso De Socio – è a disposizione per qualsiasi confronto e contributo. Resta sul tavolo il dato che allarma di più, oltre a quello dello spopolamento, ed è riferito alla disoccupazione che riguarda l’intero Mezzogiorno, in aumento soprattutto tra i giovani e le donne.