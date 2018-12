Nell’ambito della valorizzazione e promozione del Carnevale di Larino, l’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Larinella, organizza un corso di formazione rivolto agli artisti cartapestai partecipanti al prossimo Carnevale di Larino.

Il corso di formazione si terrà nei giorni 23, 27 e 28 dicembre e verrà realizzato all’interno della tensostruttura modulare montata presso l’area del polo Fieristico di Larino in c.da Monte Arcano.

La durata prevista per ogni giornata sarà di otto ore (09.00-13.00 e 15.00-19.00) e sarà divisa in due parti: la prima consisterà in un Laboratorio Artistico di Modellazione e Pitturazione, la seconda sarà dedicata ad un momento di confronto sulla creazione e sulle opere in lavorazione per il Carnevale di Larino.

Per l’occasione saranno presenti due Maestri cartapestai, Emilio Cinquini (Maestro Cartapestaio del Carnevale di Viareggio, che opera nell’ambito del Carnevale di Viareggio dal 1982 e che, grazie all’esperienza acquisita e alla propria maestria, realizza anche opere come la costruzione di scenografie e allestimenti per grandi eventi) e Paolo Mastrangelo (Maestro Cartapestaio del Carnevale di Putignano, che insieme al padre ha fornito un contributo notevole al Carnevale di Putignano con idee e tecniche innovative).

Il corso di formazione permetterà ai Maestri cartapestai nostrani di affinare la loro tecnica e confrontarsi con due artisti provenienti dai Carnevali più importanti e famosi d’Italia. È un’occasione di crescita per tutti gli artisti che lavorano per il Carnevale di Larino, che nella 44° Edizione debutterà tra i 27 Carnevali Storici d’Italia riconosciuti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e che già promette di essere una rinnovata manifestazione pronta a inserirsi tra gli eventi carnevaleschi più attraenti del Centro – Sud Italia.