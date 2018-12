Isernia. Raggiunto l’obiettivo dei 500 parti l’anno: salvo il punto nascita del Veneziale

Al punto nascita del Veneziale oggi è stata una giornata di grande festa, con tanto di banda, buona musica in sottofondo e una maxi torta per tutti. L’anno non è ancora finito, ma il traguardo dei 500 parti è stato superato in scioltezza. Un risultato reso possibile dal potenziamento dei servizi – anche e soprattutto quelli pre e post parto – ma anche grazie a una maggiore presenza sul territorio. Che ha permesso di portare a Isernia anche le mamme delle vicine province dell’Aquila e Caserta. Ma per fare tutto questo, per centrare un risultato che fino a un anno fa era impensabile, è stato fondamentale l’impegno di tutto il personale, ha ricordato il dirigente medico Angela Scungio: “È da circa un anno e mezzo che il nostro reparto, con l’impegno costante di medici, ostetriche e di tutti gli operatori sanitari, sta cercando di attuare innovazioni al fine di assicurare un servizio efficiente e di qualità. Utilizzare le risorse a disposizione convogliandole nelle aree di reale necessità, facendo fronte al progressivo depauperamento del personale sanitario, in parte dovuto a turnover per sopraggiunta anzianità di servizio in parte per cambi di mansioni e/o mobilità”. Ottimi risultati sono stati raggiunti a che per quanto riguarda la riduzione dei parti cesarei. Oggi Isernia è al di sotto della media nazionale: “Va sottolineato il notevole risultato raggiunto nell’anno 2018 con il 10% dei tagli cesarei al 1° figlio e il 20% sui pregressi, presentazioni anomale e quelli praticati in emergenza/urgenza”.

Il difficile viene adesso. Per ora il reparto è salvo, ma il futuro resta un’incognita. Per continuare a garantire i questi servizi è necessario rinforzare l’organico: “Ci aspettiamo – ha concluso Angela Scungio – un risultato forte e chiaro dai vertici Asrem”.