Il generale della Guardia di Finanza Angelo Giustini e la siciliana Ida Grossi sono stai nominati Commissario ad acta e sub commissario della sanità molisana. Lo ha reso noto noto il ministro della Salute Giulia Grillo dal proprio profilo Facebook. “In Consiglio dei Ministri – scrive la Grillo – è stata approvata la nomina dei commissari e subcommissari ad acta per la sanità di Calabria e Molise. Legalità, trasparenza e competenza per la salute dei cittadini! Il commissario del Molise è il generale della Guardia di Finanza Angelo Giustini, il subcommissario Ida Grossi. In Calabria, il commissario è il generale dei carabinieri Saverio Cotticelli e il subcommissario Thomas Schael. Si tratta di nomine cruciali per questi territori, che hanno non solo difficoltà di bilancio, ma soprattutto che non riescono a dare ai cittadini il livello di servizi sanitari che la legge richiede. Sono realtà diverse, non posso sovrapporre le due situazioni, tuttavia, per i cittadini il risultato non cambia: hanno diritto a una sanità migliore e a servizi efficienti”. Fin qui la ministra, da precisare che l’ex generale Giustini fu indirettamente coinvolto nello scandalo della sanità lombarda, mentre la Grossi viene da ruoli operativi al vertice delle Asl siciliane. Giustini viene considerato vicino alla Lega proprio perché indirettamente tirato in ballo nell’inchiesta sulla sanità lombarda.