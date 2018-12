Questa la nota del Ministero, Domenico Guidotti della FederAgriPesca Molise esprime viva soddisfazione, dopo una lunga e difficile trattativa, per la risoluzione di una problematica alquanto drammatica, finalmente anche i marittimi possono usufruire di un aiuto concreto durante l’arresto temporaneo della pesca, ora si auspica che anche per il fermo 2018 ci sia lo stesso sostegno.

“Il Decreto Direttoriale n. 19 del 26 novembre 2018 assicura un sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima, relativamente al Fermo Pesca Obbligatorio già effettuato nell’anno 2017. Il Decreto, a fronte di 2.365 istanze presentate tramite il sistema CIGSonline, autorizza la corresponsione di un’indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30,00 euro, in favore di circa 7.600 lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250, i quali – nel corso dell’anno 2017 – hanno effettuato la sospensione dal lavoro, derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca, prescritte a vario titolo dalle competenti Autorità marittime. Verranno così liquidate le indennità per complessivi euro 8.171.400,00, pari a 272.380 giornate indennizzabili. Il Decreto è stato trasmesso al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, ai fini della liquidazione delle indennità, nel rispetto della procedura prevista dalla Convenzione in essere tra lo stesso Ministero e l’INPS.