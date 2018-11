Le recenti alluvioni o i terremoti che hanno colpito l’Italia centrale negli ultimi anni, ci ricordano che il nostro territorio è molto fragile. Ma non sempre la colpa è della natura che si ribella: spesso è l’uomo a metterci del proprio con una serie di azioni errate che finiscono per provocare un numero impressionanti di vittime. Eppure certe tragedie si possono evitare, sia mettendo in comportamenti corretti in caso di calamità naturali sia adottando le dovute precauzioni. Da queste premesse – e dalla necessità di sensibilizzare le nuove generazioni – ha preso spunto la seconda edizione della giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione nelle scuole, organizzata in tutta Italia dall’Ordine dei geologi, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile. Uno di questi incontri è stato organizzato anche a Isernia. La prevenzione resta in ogni caso l’arma migliore. Costruire abitazioni e strutture antisismiche significa ridurre al minimo i rischi. E anche sul fronte delle frane e dei vari dissesti idrogeologici si può fare tanto per prevenire, ha spiegato ai ragazzi Cristiano Sacco, esperto della commissione nazionale della Protezione civile.