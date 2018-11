Monteroduni. Violenta lite tra stranieri, nigeriano denunciato per lesioni personali

I Carabinieri della Stazione di Monteroduni a conclusione di attività d’indagine hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un giovane nigeriano. I fatti risalgono a qualche giorno fa: per futili motivi su una pubblica piazza, scaturiva una lite tra due stranieri, entrambi ospiti di un centro di accoglienza della provincia di Isernia, nel corso della quale venivano proferite frasi di minaccia. Successivamente, uno di essi passava ai fatti con pugni violenti al volto dell’altro da cui derivavano lesioni personali.

Venafro. Veicoli intestati con false residenze per truffare le compagnie assicurative, coppia di campani denunciata dai Carabinieri

Continuano le operazioni dei Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia finalizzate a contrastare il fenomeno delle false residenze. I Carabinieri della Compagnia di Venafro hanno denunciato una coppia originaria dell’hinterland napoletano che risultava essere intestataria di ventitre veicoli. I due avevano attestato falsamente di essere anagraficamente residenti in provincia di Isernia con lo scopo di ottenere il pagamento delle tariffe assicurative relative ai citati veicoli, di gran lunga inferiori a quelle applicate in territorio campano. Dovranno rispondere dei reati di falso in atto pubblico commesso da privati e truffa aggravata. In totale sono tre le agenzie assicurative coinvolte per un danno economico di oltre quindicimila euro.