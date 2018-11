Secondo le stime degli esperti, l’influenza quest’anno colpirà 5 milioni di italiani. Il picco nei mesi più freddi. Le complicanze, per le categorie a rischio, possono comportare gravi conseguenze. Per avere un maggior controllo e prevenire, la Regione Molise e l’ASReM hanno provveduto ad acquistare e distribuire i vaccini antinfluenzali attivi verso i virus in circolazione nella stagione invernale 2018-19. A partire, quindi, da venerdì 16 novembre – fanno sapere dall’azienda sanitaria regionale – il vaccino sarà disponibile negli studi dei Medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e nei i Centri vaccinali dei Distretti socio-sanitari aziendali.

La vaccinazione, fornita attivamente e gratuitamente, è raccomandata, in particolare per ultrasessantacinquenni, soggetti tra i 6 mesi e i 65 anni affetti da malattie croniche; donne al secondo-terzo mese di gravidanza; persone per lavoro a contatto con animali (come allevatori, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori, veterinari).

L’Asrem inoltre ricorda che sono tenuti a vaccinarsi: medici e personale sanitario di assistenza, i loro familiari a contatto diretto, addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo ( come forze dell’ordine, vigili del fuoco), categorie a cui il vaccino è offerto gratuitamente. “Vaccinarsi – sottolinea l’Asrem – è un diritto-dovere che serve a proteggere se stessi e gli altri”.