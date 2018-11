Un intervento indispensabile per prevenire possibili allagamenti e disagi in caso di violenti nubifragi che negli ultimi anni non sono mancati a Termoli e in Basso Molise. Quello della pulizia dei canali che dal territorio sfociano in mare e si snodano tra le case, le strade e i capannoni industriali.

Una richiesta arrivata in vista del prossimo inverno da diversi cittadini per fare il punto sulle condizioni delle opere gestite da vari enti a ridosso della costa.

Nella foto la situazione nell’area di Rio Vivo ripresa nei primi giorni di novembre dove in più punti e dall’alto gli scarichi risultano liberi da canne ed erbacce ma ci sono altre zone in cui il quadro è opposto e i canali rischiano, in sostanza, di rimanere intasati.

Si tratta solo di un tratto della fitta rete di collegamenti che portano in alcuni casi alle idrovore fino al mare.

Da qui l’invito a verificare possibili tratti non ancora puliti per fronteggiare eventuali piogge abbondanti.

Altro fronte, quello del Sinarca dove sono stati segnalati alcuni lavori in corso e, ancora quello del Biferno a valle della diga del Liscione, in particolare, nell’area della Statale 87 dove più volte si sono verificati degli allagamenti e danni nei terreni coltivati tra alberi da frutto e ortaggi.

La necessità, ribadita anche da diversi imprenditori agricoli, di intervenire e di migliorare le condizioni degli argini del fiume e non solo per mettere in sicurezza l’intero territorio in base agli interventi previsti e da effettuare da tempo. Obiettivo, quello di evitare disagi e l’ennesima conta dei danni per chi, ogni giorno, opera in una zona attraversata da una delle strade principali del Basso Molise.