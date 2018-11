Prevenzione dei tumori, riuscito l’ottobre rosa. La Lilt scommette sui giovani

Creare una cultura della prevenzione e favorire stili di vita corretti anche tra i giovani coinvolgendo le scuole nei progetti formativi e in laboratori didattici. L’impegno della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Campobasso condivisa con la Asrem, le associazioni e gli istituti del territorio. Bilancio positivo per l’ottobre rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno: quasi duecento visite gratuite negli ospedali, incontri e iniziative come il convegno organizzato a Termoli per rinnovare un percorso di apertura alle realtà presenti sul territorio. Presenti, tra gli altri, il presidente provinciale della Lilt, Giovanni Fabrizio e il direttore amministrativo della Asrem, Antonio Forciniti.

L’invito ad effettuare gli screening gratuiti continua: mammella, cervice uterina con il pap test e colon retto: basta chiedere informazioni anche agli uffici Lilt (0875714008) o sul sito internet.

In programma ci sono numerose iniziative che puntano a promuovere non solo stili alimentari corretti ma anche attività sportive come il nordik walking: domenica 18 novembre da Termoli a San Giacomo ci sarà la prima camminata del benessere attraverso i tratturi.

L’impegno continua anche con il progetto dello sportello oncologico all’ospedale San Timoteo di Termoli.