Isernia. Controlli antidroga alla stazione, 24enne ghanese fermato dalla Polizia

Week-end di controlli in provincia: la Polizia di Stato di Isernia ha intensificato l’attività di prevenzione e controllo del territorio per rendere più sicura e vivibile la nostra provincia. Gli agenti della Squadra Volante, coadiuvati da due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, hanno effettuato 32 posti di controllo in città e nei principali punti di accesso alla provincia, controllando 150 veicoli e identificando 260 persone, delle quali 50 con precedenti di polizia. Gli agenti hanno, inoltre, controllato alcuni esercizi commerciali e i loro avventori. L’attenzione è stata focalizzata sull’area della stazione ferroviaria e del terminal dove, sabato pomeriggio, i poliziotti hanno notato un giovane allontanarsi velocemente al loro arrivo. Insospettiti, gli agenti lo hanno seguito e, giunti all’incrocio di Via Latina con Viale dei Pentri, lo hanno fermato e controllato: si tratta di un 24enne, cittadino ghanese, trovato in possesso di numerose bustine di marijuana. Il giovane, chiedente asilo e ospite di un CAT abruzzese, è stato denunciato.