Termoli, rapina a mano armata in pieno centro: due banditi portano via tremila euro

Rapina a mano armata in pieno centro alla banca Biper, ex Bls di Termoli. Due persone a volto coperto e taglierino in pugno hanno fatto irruzione nella filiale di Corso Fratelli Brigida. Hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare il denaro in una cassetta, da una prima stima circa tremila euro. Nella banca c’erano anche alcuni clienti. Sul posto i Carabinieri che hanno avviato le indagini. Posti di blocco sono stati dislocati sul territorio. Seguono aggiornamenti