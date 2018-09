A14: Doblò si schianta contro guardrail, due morti e due feriti in autostrada

Terribile incidente intorno alle 13 in autostrada, al chilometro 466 in territorio di Petacciato. Un Fiat Doblò è uscito fuori strada schiantandosi contro il guardrail. Quattro le persone a bordo, due sono morte e due sono rimaste ferite e portate al San Timoteo di Termoli. Agghiacciante la scena davanti ai soccorritori con l’interno dell’abitacolo sventrato dalle lame di acciaio. Sul posto un’ambulanza del 118 del Molise e diverse pattuglie della polizia autostradale. Il casello San Salvo-Termoli in direzione sud è stato chiuso per permettere agli agenti e agli operatori del 118 di intervenire e di fare i rilievi.