Patto per il Sud, Toma propone una modifica: più aiuti diretti alle imprese

Con una suo atto dello scorso 26 luglio il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha chiesto alla Giunta regionale di adottare la sua proposta di modifica del Patto per il Sud. Modifica che riguarda l’area di crisi industriale complessa di Venafro – Boaiano – Campochiaro per la quale lo stanziamento attuale, giudicato da tutti insufficiente, ammonta a 15 milioni di euro.

Nello specifico, la misura proposta da Toma propone di modificare i bonus fiscali e contributivi previsti per le aziende in aiuti alle Piccole e medie imprese. Si vuole, sostanzialmente, l’adozione di strumenti più rapidi e dalla efficacia immediata. Strumenti quali i bonus fiscali e contributivi, al contrario, producono effetti occupazionali solo nel lungo periodo. Da qui l’idea di una trasformazione dei bonus fiscali in aiuti. Uno strumento concreto e diretto per sostenere l’ormai agonizzante sistema produttivo molisano.

La linea Toma è stata immediatamente sposata dalla Giunta regionale che lo scorso 6 agosto ha recepito le indicazioni del presidente. Adesso la partita si sposta sul piano romano. Sulla variazione, infatti, dovranno pronunciarsi il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per il Sud.

Inoltre, sempre su indicazione del governatore Toma, la Giunta regionale ha modificato, sempre nell’ambito del Patto per il Sud, l’azione di studio, abbattimento e mitigazione dell’inquinamento atmosferico. La stessa, sulla quale sono appostati 7 milioni di euro, è stata estesa a tutto il territorio regionale. In origine, invece, essa riguardava soltanto il Comune di Venafro ed il Consorzio industriale della Valle del Biferno.