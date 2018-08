San Felice del Molise. Investito da uno scooter, muore un ragazzo di 16 anni

Non c’è stato nulla da fare per un ragazzo di 16 anni investito da uno scooter all’uscita di San Felice del Molise. L’incidente, avvenuto per cause da accertare, si è verificato intorno all’una e mezza di lunedì 13 agosto. Sul posto un’ambulanza del 118 dalla postazione di Castelmauro. Il corpo del giovane di San Felice è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Sono in corso gli accertamenti e si attendono le disposizioni della Procura competente.