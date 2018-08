Fornelli. “Giornate al borgo”, tante novità per l’edizione 2018 della rievocazione storica

È una delle rievocazioni storiche più significative tra quelle proposte in provincia di Isernia. Sia per la qualità e la quantità di spettacoli proposti, sia perché permette ai visitatori – presenti sempre in gran numero – di apprezzare tutta la bellezza del centro storico di Fornelli. E poi ogni anno le “Giornate al borgo” propongono sempre novità interessanti. Due, in particolare, quelle proposte per la 24esima edizione, ha spiegato il presidente della pro loco, Stefano Apollonio: l’assalto alle mura e l’accompagnamento musicale in occasione dell’incendio del castello. Ma le iniziative dedicate alla tradizione medievale non finiscono di certo qui, visto che saranno riproposti tutti i “classici” che nel tempo hanno decretato il successo della manifestazione. Le giornate al borgo – ha spiegato il sindaco Giovanni Tedeschi – rientrano in un progetto di più ampio respiro che ha permesso di rilanciare il centro storico di Fornelli e di farlo conoscere e apprezzare anche a livello nazionale. Non a caso il paese è stato inserito nel circuito dei “borghi più belli d’Italia”.