Statale 16: fuori strada con la moto, muore 21enne di Guglionesi

Dramma della strada sulla statale 16 tra Petacciato e Termoli. Un ragazzo, giovanissimo, 21 anni, Donato Campofrèdano di Guglionesi è deceduto per le gravissime ferite riportate, poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso del San Timoteo. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e da una prima ricostruzione sembra che il giovane avesse da poco passato il semaforo, diretto verso Termoli, quando subito dopo un sorpasso con la sua Kawasaki 600 avrebbe urtato un’altra vettura perdendo il controllo della moto e uscendo fuori strada. Per circa 600 metri il suo corpo e la moto, hanno continuato la corsa su un terreno vicino alla strada fino alla rete di protezione di un’area camper. La recinzione ha fatto da trampolino e ha sbalzato il 21enne contro alcune roulotte in sosta. Almeno tre sono rimaste danneggiate dal forte impatto. Il giovane non ha più ripreso conoscenza. Tra le persone che lo hanno soccorso e che ci sono fermate anche due vigili del fuoco francesi che gli hanno praticato le prime manovre di rianimazione. Donato era gravissimo quando è stato caricato in ambulanza. E’ morto poco dopo all’ospedale di Termoli. Gli agenti della polstrada si sono occupati dei primi rilievi, utili ad accertare le responsabilità. Intanto a Guglionesi la tragica notizia è corsa di bocca in bocca, gettando la comunità nello sconforto.