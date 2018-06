È ricoverata nel reparto di rianimazione del Veneziale di Isernia una donna di 86 anni, di Chiauci, precipitata nel vuoto in seguito al cedimento dal balcone della sua abitazione. L’episodio si è verificato ieri sera, in via San Sebastiano, nelle vicinanze della piazzetta principale del paese. La pensionata era affacciata al balcone quando si è verificato il crollo. Un blocco in pietra si è staccato dalle spallette di ferro, facendo finire giù la donna. Una volta allertati i soccorsi, il personale del 118 ha trasportato la pensionata al pronto soccorso di Isernia, dove sono state riscontrate fratture al bacino, alle costole, a un braccio e a una gamba. L’86enne è stata sottoposta anche a una Tac. Attualmente è ricoverata nel reparto di rianimazione, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.