di ANNA MARIA DI MATTEO

La resa dei conti all’interno del Partito democratico molisano è arrivata, dopo la sonora batosta rimediata alle elezioni politiche prima e alle regionali poi. L’esito delle amministrative di domenica scorsa di certo non è riuscito ad evitare il tracollo del partito, ormai alla deriva, senza una guida. E così per sabato 16 giugno, a partire dalle 10, al dopolavoro ferroviario di Campobasso è stata convocata l’assemblea regionale. Un appuntamento al quale la segretaria uscente, Micaela Fanelli, eletta in Consiglio regionale, dovrebbe presentarsi dimissionaria. Ma ad oggi, ha fatto sapere la presidente, Laura Venittelli, le annunciate dimissioni non sono ancora arrivate.

A precedere l’assemblea, in queste ore, è la polemica innescata dalla vice presidente Costanza Carriero che ha riservato parole durissime nei confronti dei vertici regionali del partito, in particolare della Fanelli, accusata di aver evitato il confronto, nel corso degli ultimi quattro anni, a dispetto delle regole statutarie.

“Una segretaria che ha pensato solo alla sua sopravvivenza e non certo a quella del Pd – ha aggiunto la Carriero – che ha mandato a ramengo ogni regola, che ha ragionato sempre e solo con uno sparuto numero di fedelissimi, oggi ridotti all’osso, sbagliando ogni azione politica, mancando ogni tema importante per questa regione, perdendo negli anni varie amministrative, le politiche e le regionali, facendo sì che il Pd divenisse un fritto misto, a seconda delle opportunità di qualcuno che usa il partito come un taxi”.

Costanza Carriero ha puntato l’indice contro l’atteggiamento assunto dalla segretaria regionale, in relazione alla convocazione del congresso del partito, rinviato a dopo le elezioni e che, ha detto ancora la vice presidente, oramai non è più rinviabile, nonostante nulla sia stato fatto per organizzarlo come andava organizzato, senza gli strumenti adeguati e senza gli argomenti su cui confrontarsi. Insomma, ancora un buco nell’acqua.