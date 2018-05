Un corpo carbonizzato in un campo, in Contrada Fonte a Ripalimosani, a confine con Campobasso, area industriale. Un passante ha notato il fumo, ha visto una scena drammatica e ha chiamato il 112. La richiesta raccolta dai Carabinieri che con i Vigili del fuoco sono immediatamente arrivati sul posto. I militari del nucleo investigativo del Capoluogo e quelli della stazione di Ripalimosani. I rilievi da parte del personale specializzato, tra cui anche gli uomini del Nucleo investigativo antincendio dei Vigili del fuoco. L’arrivo del magistrato, Giuliano Schioppi. Il corpo senza vita è stato identificato: quello di un uomo di 61 anni, di Ripalimosani, noto commercialista e consulente. Persona stimata, professionalmente e umanamente. Nel campo, di proprietà della famiglia, vicino al corpo, i resti del contenitore con la benzina utilizzata, da quanto è emerso dalle ricostruzioni, per darsi fuoco. Una morte atroce, dolorosa. Poco distante la sua macchina con dentro gli effetti personali. Ad avvalorare la tesi del suicidio un biglietto d’addio. Tutto al vaglio dagli inquirenti, per fugare qualsiasi dubbio e per capire il perchè di quanto accaduto.Disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo, la cui morte ha lasciato sconcertati quanti lo conoscevano, amici, colleghi, concittadini. “Una persona mite, buona, cordiale” tutti concordi nel dirlo, ma increduli di fronte a una tragedia troppo grande, inconcepibile per una comunità che lo apprezzava. In passato aveva anche ricoperto ruoli istituzionali. Tutti ora stretti al dolore degli anziani genitori, con cui l’uomo viveva.