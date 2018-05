Isernia. “I cafoni”, presentato il libro di Antonio Tufano

Un viaggio alla riscoperta di valori forse persi per sempre. Una serie di racconti che consegnano al lettore parte della storia di Isernia. Una storia fatta di persone, luoghi, canzoni e leggende. Lo stile è volutamente semplice, ma i messaggi lasciati tra le righe racchiudono grande saggezza. C’è questo e molto altro nell’ultimo libro “I cafoni”, di Antonio Tufano. Lo ha presentato durante un incontro organizzato nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco. Il titolo del volume – che all’apparenza può sembrare irriverente – in realtà è un omaggio a quelle persone che hanno fatto risorgere la città, più volte distrutta da terremoti e guerre. Docente in pensione, Tufano ha deciso di continuare la sua attività didattica impegnandosi nella narrativa, legando però i suoi racconti alla realtà storica di questo territorio. In questo scritto, in particolare, ci sono dei riferimenti precisi alla nascita del Regno d’Italia. A suo avviso certe pagine di storia andrebbero riscritte.