Assistenza disabili, finanziamenti in arrivo

La Giunta regionale ha approvato il Programma attuativo per l’assistenza a domicilio delle persone con disabilità severa o con non autosufficienza grave.

Previsto uno stanziamento di circa 3 milioni e 400 mila euro.

“L’obiettivo è quello di assicurare un sistema assistenziale domiciliare alle persone in condizione di disabilità gravissime e ai minori con grave disabilità per i quali è anche prevista la frequenza di corsi per l’acquisizione di maggiori livelli di autonomia”, ha detto il Presidente Toma.

Per i soggetti che frequentano i Centri socio-educativi diurni sarà favorito l’inserimento in attività progettuali, a carattere sperimentale, finalizzate a migliorare l’inclusione sociale e l’apprendimento di nuove competenze.

Previsti anche servizi di trasporto per le persone con disabilità grave che devono frequentare i Centro socio-educativi di Isernia.

Le finalità e le aree prioritarie di intervento – ha detto ancora il Governatore – sono l’incremento dell’assistenza, finanziamenti per i servizi di cura ed assistenza domiciliare, azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato.