Campobasso, ha confessato l’autore dello sparo contro la porta di un bar. E’ un 50enne. E’ stato denunciato

Hanno impiegato poche ore, gli uomini della Squadra Mobile di Campobasso, coordinati da Raffaele Iasi, per identificare e denunciare l’uomo, un 50enne del capoluogo, che ha sparato, in nottata, un colpo di pistola contro la porta d’ingresso del Bar Europa, all’entrata della città, tra i due centri commerciali. Lo ha fatto con una Glock calibro 9 per 21, semiautomatica, detenuta illegalmente, da almeno due anni. Alla fine è stato lui a confessare, prima davanti ai poliziotti, in Questura, poi davanti al Procuratore Nicola D’Angelo. E su di lui, su quell’uomo, si erano concentrate, subito, le indagini dei poliziotti, dopo i rilievi di stamane e soprattutto dopo aver ascoltato le testimonianze. Nessun aiuto dalle telecamere, temporaneamente guaste. “Ho sparato io” ha detto alla fine il 50enne, consapevole che gli indizi portavano a lui. Lo stub, i rilievi sui vestiti, sono stati fondamentali. Ha sparato, a quanto pare, per spaventare la ex compagna, più giovane, non avendo accettato la separazione, voleva che tornasse da lui a tutti i costi. Non aveva accettato quel lavoro al Bar, il contatto con tante persone. Quel bar secondo lui causa della fine della relazione. Aveva così iniziato a seguire la donna pedinandola e molestandola ripetutamente, controllandole il telefono in cerca di indizi su altre relazioni arrivando addirittura a minacciarla di diffondere immagini private se non avesse smesso di lavorare in quel locale. Una sorta di ossessione. La gelosia gli aveva fatto perdere razionalità. Di qui il gesto, lo sparo verso quel locale, nella convinzione di spaventarla. Il colpo di pistola, uno solo, è stato esploso contro il bar, di notte, quando è chiuso, lungo una strada sempre particolarmente trafficata. A fare la scoperta uno dei proprietari dell’esercizio commerciale, che, intorno alle sei, come tutti i giorni, era andato ad aprire l’attività. Subito ha notato un foro sul vetro antisfondamento della porta e ha chiamato la polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti della Volante, della Mobile e gli uomini della scientifica per i rilievi . Il 50enne, che era incensurato, dunque, alla fine ha confessato in Procura,, ravvedendosi del gesto compiuto nella notte. Ha dato indicazioni alla Polizia per il recupero della pistola e dei proiettili. tutto sequestrato .E’ stato denunciato. Le ipotesi di reato sono stalking, tentata estorsione, danneggiamento e detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco e munizioni.