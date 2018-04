Rapina a mano armata all’ACI di Campobasso. Bottino 600 euro

E’ accaduto intorno alle 20 nella agenzia ACI di via Piave a Campobasso. Un rapinatore si è introdotto nell’agenzia all’ora di chiusura e armato di pistola ha costretto il dipendente presente nell’agenzia a consegnare l’incasso della giornata, circa 600 euro. Sul posto è intervenuta la Squadra Volante della Polizia e anche una ambulanza del 188. Fortunatamente, oltre al bottino prelevato, non ci sono state conseguenze per la persona minacciata. Sono scattate immediatamente le operazioni per bloccare il criminale che, probabilmente, era atteso da un complice fuori dall’agenzia.