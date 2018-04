Isernia. Violenta lite per una donna, arrestati il compagno e l’ex marito

A Isernia, una persona del luogo, incontra la moglie con la quale è in fase di separazione, in una strada del centro cittadino, insieme al nuovo compagno e la figlia piccola. Ne nasce un diverbio, che scaturisce in breve tempo in una lite furibonda tra i due uomini, alla quale viene poi coinvolta anche la donna. Nel frattempo, alcuni passanti chiedono l’intervento dei Carabinieri tramite il numero di emergenza “112”. Nonostante l’arrivo di una pattuglia della locale Stazione, i due contendenti hanno continuato a picchiarsi, scagliandosi poi contro i militari che tentavano di sedare la lite. Così la storia si è conclusa in caserma dove i due uomini, un 37enne ed un 39enne, entrambi del luogo, e già con precedenti di reato a loro carico, sono stati arrestati con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, la competente Autorità Giudiziaria ha disposto il trasferimento dei due presso la casa circondariale di Isernia.

A Monteroduni, un 40enne, pregiudicato del luogo, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione, in quanto riconosciuto responsabile del furto di gioielli, per un valore di svariate migliaia di euro, perpetrato ai danni della sua ex convivente. La vicenda verificatasi tempo fa in un paesino del nord Italia, ha avuto il suo epilogo con la scoperta dell’autore del furto e l’emissione di un ordine di carcerazione da parte della competente Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato condotto in Caserma, dopo essere stato prelevato presso il suo domicilio, e dopo le formalità di rito, trasferito presso la casa circondariale di Isernia dove dovrà scontare una condanna alla pena di mesi otto di reclusione per furto aggravato in abitazione.