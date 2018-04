Silvio Berlusconi torna in Molise per sostenere Toma e il centrodestra. “Pronti a vincere qui e a formare un Governo a Roma”

Silvio Berlusconi torna in Molise per sostenere la candidatura di Donato Toma e la coalizione di centrodestra alle elezioni regionali del 22 aprile. Ressa di telecamere, fotografi e curiosi a Termoli all’arrivo del leader di Forza Italia. L’aspirante governatore, i candidati consiglieri del suo partito e delle altre forze dello schieramento lo hanno accompagnato nel corso del tour elettorale in regione insieme ad altri rappresentanti intervenuti in città. “Abbiamo fatto una ricerca di oltre cinquanta candidati – ha spiegato l’ex premier – e abbiamo avuto dal dottor Donato Toma la disponibilità a correre. Non è una cosa normale che un imprenditore, un professionista o un manager lascino quello che stanno facendo bene e con soddisfazione economica facendolo sentire realizzati andare invece a interessarsi della cosa pubblica, dei loro concittadini e della loro regione. Donato Toma ha avuto il coraggio di farlo e dobbiamo essergli grati”.

Per Silvio Berlusconi visita al castello svevo, pranzo con imprenditori e candidati in un ristorante del Paese Vecchio. In attesa della formazione del Governo l’esponente nazionale ha ribadito la necessità di condividere a livello locale a proposta di Toma rinnovando l’impegno sul territorio. “Si tratta di elezioni molto importanti per la regione Molise perché l’attuale amministrazione ha molte colpe e ci sono tante cose su cui la nuova amministrazione dovrà lavorare sodo per modificarle e dare delle risposte ai cittadini del Molise che fino a ora non hanno avuto. Poi – ha aggiunto – dato il momento della politica nazionale, una nostra rotonda vittoria in Molise ci aiuterà anche a trovare nel Parlamento quei voti di cui il centrodestra necessita per poter aver una maggioranza su cui fondare un governo”. E sui grillini “bisogna che anche i 5 stelle si modifichino molto, per come si stanno comportando, io non vedo una vera possibilità di collaborazione con loro sinceramente. Spero – ha aggiunto – che o loro si diano una ripassata generale, oppure noi cercheremo da altre parti, e immagino che saranno numerosi i deputati o i senatori che vorranno mettersi a disposizione di un governo vero, solido, di livello elevato, un governo di cui il Paese ha assolutamente bisogno”.

Silvio Berlusconi ha evidenziato anche un altro aspetto in merito alla corsa per le regionali: “Facendo il paragone con altri candidati emerge una differenza di esperienze e di capacità abissale rispetto ad altri candidati. Se i cittadini del Molise voteranno con la testa e con intelligenza non c’è alcuna possibilità che il sacrificio di mettersi al disposizione del dottor Toma non venga concretizzato con la sua elezione a presidente della regione”. Questo significa battere anche il Movimento 5 Stelle dopo il successo delle elezioni politiche anche in Molise? “Certamente, questo è fuori discussione. Io mi domando sempre con quale testa qualcuno abbia potuto votare per questo movimento”.