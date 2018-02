Regione, legislatura agli sgoccioli, Durante: stop alle indennitÃ  al Consiglio ‘scaduto’

Una proposta di legge d’iniziativa popolare che vieta ai consiglieri regionali in prorogatio di percepire le indennità di carica. L’ha elaborata Michele Durante che già qualche mese fa aveva chiesto agli inquilini di palazzo Moffa di legiferare in materia. In sostanza, la legislatura è ormai agli sgoccioli e al momento non si conosce ancora la data delle nuove elezioni. Nel frattempo, però, i consiglieri continueranno a percepire le indennità, anche dopo la loro scadenza. Per Durante è dunque necessario porre fine a questa sorta di privilegio che costa ai contribuenti molisani circa 300mila euro al mese. La proposta di legge potrà essere sottoscritta dai cittadini nell’ufficio Urp del Comune di Campobasso e presto anche in tutti gli altri della regione.

amdm