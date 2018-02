Il centro San Damiano di Termoli si fa in due e accoglierà disabili anche dei paesi del Basso Molise, precisamente dei 19 comuni che fanno parte dell’ambito sociale di zona. E’ stato inaugurato nei locali del Liceo Classico che da alcuni anni ospita il primo centro San Damiano ormai nato oltre 10 anni fa, finanziato con risorse del Comune e gestito dalla Cooperativa Sirio. Il centro San Damiano 2 invece sarà sostenuto da risorse della Regione e del fondo nazionale per non autosufficienti. Una struttura con personale preparato e specializzato che offrirà servizi di aggregazione e integrazione sociale con attività ludiche, motorie e didattiche rivolte ai disabili dei paesi dei Comuni dell’Ambito e quindi Termoli, Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni e Tavenna.

Alla cerimonia hanno partecipato molti disabili che frequentano il centro comunale accompagnati dalle famiglie, ma anche i nuovi utenti del centro finanziato dalla regione e per i quali l’assessore regionale alle politiche sociali Vittorino Facciolla ha garantito un impegno a potenziare il servizio di trasporto, per il momento reso possibile solo grazie alla disponibilità dei volontari della protezione civile e di alcune associazioni. Il centro, il primo in Molise di questo genere, rappresenta una risposta maggiore ai bisogni delle famiglie con disabili.