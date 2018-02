Campomarino: furto in un’azienda agricola, i carabinieri arrestano due pugliesi

Due uomini di 30 anni della provincia di Foggia sono stati arrestati dai carabinieri di Termoli perché responsabili del furto in un’azienda agriCola di Campomarino avvenuto nella notte. I militari li hanno intercettati mentre fuggivano. A bordo della vettura la refurtiva, una cesoia e trenta paletti da piantagione, che sono stati restituiti al legittimo proprietario. Sempre nella notte appena trascorsa i carabinieri hanno anche denunciato un motociclista di 39 anni per guida in stato di ebrezza. Il mezzo è stato sequestrato. In tutto sono state controllate 99 persone, 72 vetture e 4 esercizi pubblici.