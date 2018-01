Piano sicurezza dei Carabinieri in Basso Molise: “Una risposta alle esigenze dei cittadini”

I Carabinieri lo hanno ri ntracciato in un negozio di abbigliamento in un centro commerciale a pochi passi dal terminal degli autobus di Termoli. Con ogni probabilità voleva cambiarsi per non farsi riconoscere ma le immagini registrate dalle telecamere presenti nella sala scommesse non hanno lasciato dubbi. È finito in manette un giovane egiziano di 21 anni che dovrà rispondere di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Una risposta lampo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Termoli alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Le attività dei militari, coordinati dal maggiore Fabio Ficuciello, sono state presentate nella sede della Compagnia di Termoli insieme al comandante del nucleo operativo, Edgard Pica e al responsabile dell’aliquota radiomobile, Massimo Pacucci.

L’arresto dopo la rapina alla sala scommesse Planet Win di Termoli si aggiunge a una serie di interventi operativi dedicati anche a contrasto dello spaccio di droga a Campomarino e in Basso Molise, alle truffe e ai furti. Il comandante Ficuciello ha evidenziato anche l’importanza della collaborazione dei cittadini e della sinergia con tutte le forze dell’ordine. Obiettivo, quello di aumentare la percezione di sicurezza sull’intero territorio.