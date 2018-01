Termoli, rapina a mano armata alla sala scommesse Planet Win: i Carabinieri arrestano un giovane egiziano

È durata poco la fuga di un egiziano di 21 anni che nel pomeriggio ha compiuto una rapina a mano armata e a volto scoperto alla sala scommesse Planet Win 365 di via IV Novembre a Termoli.

Il giovane è stato fermato dopo un’ora di ricerche dai Carabinieri coordinati dal tenente Edgard Pica.

Decisivi i filmati delle telecamere a circuito chiuso presenti nei locali e le testimonianze raccolte dai militari che sono riusciti a risalire all’identità del rapinatore scappato con circa cinquemila euro dopo aver minacciato le bariste con un coltello a lama lunga. Nella fuga ha perso anche alcune banconote ed è stato notato dai passanti che si trovavano in una delle strade parallele di via Mario Milano in pieno centro cittadino.

Accompagnato in Caserma il giovane extracomunitario è stato sottoposto agli accertamenti che hanno portato all’arresto. Per la sala scommesse di Termoli si tratta della terza rapina in pochi anni.