C’è un uomo che in questi giorni si aggira nei negozi e nelle attività di Termoli chiedendo soldi o altri tipi di prodotti per conto di associazioni che stanno organizzando una fantomatica festa della Befana. Dal Comune fanno sapere che si tratta di un truffatore e di non aver autorizzato nessuno a chiedere soldi, ricordando che gli eventi che il Comune organizza con le associazioni sono sempre gratuiti per i cittadini. Vengono invitati dunque gli esercenti e i cittadini a diffidare da chi chiede denaro per sponsorizzare eventi del Comune.