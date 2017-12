Maxi operazione della Guardia Costiera denominata “Dirty Market” , che ha portato a ingenti quantitativi di pesce sulle coste molisane e abruzzesi.

243 i controlli eseguiti, nel corso dei quali sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 90mila euro, sequestrati 1.351 chili di pesce. Tre le denunce per frode in commercio.

Le violazioni riscontrate sono riferite all’inosservanza delle norme sull’etichettatura. L’operazione della Guardia costiera era iniziata il 29 novembre ed ha come obiettivo quello di tutelare i consumatori e l’ambiente.