Larino: nuova location e tanto successo per l’undicesima edizione del presepe vivente

Una nuova location, quasi 250 figuranti, una trentina di scene. Torna in una veste rinnovata il presepe vivente di Larino, arrivato alla sua undicesima edizione. La locanda, la cantina, le massaie, il falegname, ma anche le esattorie, la scuola, i nobili, il mulino, c’è spazio per tutto, per i mestieri di un tempo e per quella che era la quotidianità di duemila anni fa, all’interno della rappresentazione che si snoda tra le vie del Borgo. Un appuntamento che si ripete grazie alla passione dell’associazione Car che si occupa della preparazione e dell’allestimento. Tutti volontari che con un grande lavoro di squadra riescono a rendere unica l’atmosfera

Il presepe quest’anno è stato realizzato in una zona diversa del Borgo e grande successo ha riscosso la Torre Palma, all’interno della quale sono state sistemate numerose scene. Un’antica torre di Larino, dove una volta si faceva il mercato e che i proprietari hanno messo a disposizione. Un percorso suggestivo tra assaggi di vin cotto e scarpelle appena uscite dall’olio bollente e che si conclude con la suggestiva natività.

Prossimi appuntamenti con il presepe il 30 dicembre e il sei gennaio con l’arrivo dei Re magi.