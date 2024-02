Campobasso a Senigallia senza lo squalificato laterale Crysovergis, ma con due rientranti: Grandis sempre da una squalifica e Rasi da un infortunio abbastanza lungo. Da domenica sino alla fine, altre dodici partite che il patron Rizzetta ha equiparato ad altrettante finali. In una recente intervista il presidente chiede a gran voce alla piazza di crederci. Rizzetta chiosa che osservando piazze di categorie superiori non riesce a notare le potenzialità che ha quella campobassana. Rizzetta aggiunge che lo sforzo è teso a coinvolgere i tanti comuni del Molise che sostengono il Campobasso. Prova ne è stata la visita che ha fatto la proprietà al club di tifosi di Bojano e l’altra fatta sabato scorso a Roccamandolfi. La società rossoblù prova a fare breccia nei sostenitori che vivono nei tanti comuni del Molise. Confronto odierno informale fra esponenti del comune di Campobasso e tifosi rossoblu. Argomento: intitolazione ufficiale dello stadio di Selvapiana. Il dibattito si è stretto intorno ai nomi di Molinari e Scorrano. La proposta lanciata dalla nostra emittente è quella del doppio nome: sono stati entrambi due personaggi che hanno inciso profondamente nella storia del Campobasso. Da qui ad una settimana si conosceranno le decisioni della quarta commissione sport e cultura del comune capoluogo.

Il Termoli sta preparando la trasferta a Sora. Nella speciale classifica del girone di ritorno giallorossi in terza posizione con dieci punti, gli stessi del Campobasso e due in meno della Sambenedettese. Antitetica la situazione dei ciociari che sono scivolati pericolosamente in zona play out. Il vero tallone di Achille del Vastogirardi è il gol. La squadra è viva e combattiva, fa la prestazione ma fa fatica a segnare. In ottica salvezza – oggi realisticamente per il tramite dei play out – l’ambiente rimane molto fiducioso. Numeri alla mano, un successo contro il Monterotondo permetterebbe l’aggancio agli alto molisani.

E’ stata rinviata a mercoledì 21 febbraio ore 14,30, la gara Fano – Notaresco. Il rinvio è stato accettato in quanto entrambe le società hanno almeno un giocatore ancora impegnato alla Viareggio Cup con la Rappresentativa di Serie D. Per il Fano il classe 2005 Alessandro Mancini, per il Notaresco il classe 2006 Giuseppe Saccomanni.