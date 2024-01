Giovedi 18 Gennaio 2024 alle ore 16 presso la Domus Area di Bagnoli del Trigno (IS) si terrà il Convegno sul tema “Autismo: talenti invisibili e limiti super…abili”. Al tavolo dei relatori sarà il dott. Franco Mastrodonato, Direttore Sanitario della Domus Medica, il dott. Stefano Marino, Dirigente Psichiatra CSM di Termoli e specialista in disturbi dello spettro autistico (D.S.A.) e la dott.ssa Carla Ciamarra, psicoterapeuta Domus Medica e dirigente psicologa del CSM Termoli.

Il disturbo dello spettro autistico – secondo il manuale diagnostico DSM V – è caratterizzato da carenze nella comunicazione e interazione sociale e da comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi. Le inadeguatezze riscontrabili in questa area vanno dall’assenza di reciprocità emotiva, all’alterazione dell’uso di comportamenti non verbali, alla difficoltà nello sviluppare o mantenere amicizie e assenza di condivisione di esperienze. Le difficoltà nella reciprocità socio-emotiva vanno da un approccio sociale atipico al fallimento della alternanza della conversazione; da una ridotta manifestazione di interesse, emozioni o affetto, al fallimento nell’iniziare, terminare o rispondere all’interazione sociale.

Nell’arco di circa 70 anni i criteri diagnostici per l’autismo sono cambiati notevolmente e a più riprese. Negli aspetti di vita quotidiana, ci si focalizza spesso sulle abilità carenti anche in un’ottica abilitativa, ma spesso si perdono di vista i punti di forza della persona con autismo e ancora più spesso i talenti, la genialità e la creatività che essa possiede e puo’ sviluppare. Alcuni studi mostrano come le persone con autismo possiedano con elevata frequenza abilità straordinarie.

Caratteristiche tipiche delle persone con autismo, come gli interessi ristretti e la perseveranza nell’approfondire tali interessi, possono essere aspetti favorenti la pratica del talento. Inoltre, se come affermato da alcuni studiosi il genio derivi per il 99% dall’applicazione, potremmo chiederci se la genialità sia un aspetto più frequente in persone autistiche che hanno accumulato nel corso della loro vita migliaia di ore di pratica solitaria, esperienze che rimangono nascoste alla società e ai pari.

Spesso la gestione del talento appare difficile, soprattutto da parte dei familiari. A volte si perde di vista la persona a favore del talento. Infatti, il talento dovrebbe essere messo in relazione con l’esistenza della persona, ed essere utilizzato negli aspetti abilitativi e/o per un impiego lavorativo.

L'evento rientra nelle iniziative di Imeb Academy dell' Istituto di Medicina Biointegrata

